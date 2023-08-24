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فن

هيفاء وهبي تتعرض لموقف محرج على مسرح "ستارز أون بورد"

2023-08-24 | 05:35
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هيفاء وهبي تتعرض لموقف محرج على مسرح "ستارز أون بورد"

احيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حفلا غنائيا ضخما على مسرح سفينة "ستارز اون بورد"، التي انطلقت في رحلتها يوم 22 آب وتستمر على مدى خمسة ايام حتى 27 من الشهر الحالي، وتضم عدد كبير من أهم نجوم لبنان والعالم العربي، الذين يرافقون جمهورهم في رحلة مميزة ويقدمون حفلات حماسية ضمن أجواء أكثر من رائعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو من الحفل الذي أحيته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والذي وُصف بالرائع والمليء بالحماس والاجواء الصاخبة، حيث قدمت هيفاء وهبي باقة من اجمل اغنياتها الرومنسية والحماسية، وخلقت أجواء مميزة خلال الرحلة.
اللافت كان الفيديو الذي انتشر في الساعات القليلة الماضية، والذي يظهر الموقف المحرج الذي تعرضت له هيفاء وهبي خلال غنائها على المسرح، حيث فوجئت بنفاذ بطارية الميكروفون خلال الحفل بينما كانت تقدم إحدى أغنياتها، فما كان منها الا ان حاولت الايماء للمسؤولين عن هذا الموضوع لايجاد حل سريع وإكمال حفلها.
الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين عبروا عن حبهم الكبير لـ هيفاء وهبي، واعتبروا أن ما حصل معها أمر عادي من الممكن أن يحصل مع أي فنان آخر، مشيدين بالوقت عينه بالاجواء المميزة التي خلقتها هيفاء وهبي على متن الرحلة وأنها تشعل الاجواء أينما تواجدت.
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