زهير مراد ينعى والده: كل ما تبقى لي هو ذكراك

وفي منشور على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشر زهير مراد صور تجمعه بوالده الراحل، وأرفقها بالتعليق التالي: "إلى والدي الحبيب، يوم الحداد على خسارتك هو اليوم الذي كنت أخشاه دائمًا.. والآن، كل ما تبقى لي هو ذكراك - الكنز الذي أعتز به كثيرًا".وتابع: "سوف يتردد صدى حضورك بداخلي إلى الأبد يا أبي.. كل خطوة أخطوها سوف تسترشد بالقيم التي غرستها في نفسي".وفي الختام، شكر زهير مراد كل من واساه في مصابه الاليم.