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فن

زهير مراد ينعى والده: كل ما تبقى لي هو ذكراك

2023-08-24 | 05:47
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زهير مراد ينعى والده: كل ما تبقى لي هو ذكراك
زهير مراد ينعى والده: كل ما تبقى لي هو ذكراك

نعى المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، والده الراحل بكلمات مؤثرة، معبرا عن حزنه الشديد لفقدانه ومؤكدا أنه ذكراه ستبقى ترافقه الى الابد.

وفي منشور على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشر زهير مراد صور تجمعه بوالده الراحل، وأرفقها بالتعليق التالي: "إلى والدي الحبيب، يوم الحداد على خسارتك هو اليوم الذي كنت أخشاه دائمًا.. والآن، كل ما تبقى لي هو ذكراك - الكنز الذي أعتز به كثيرًا".
وتابع: "سوف يتردد صدى حضورك بداخلي إلى الأبد يا أبي.. كل خطوة أخطوها سوف تسترشد بالقيم التي غرستها في نفسي".
وفي الختام، شكر زهير مراد كل من واساه في مصابه الاليم.
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