موقف طريف بين كارول سماحة ومعجبة اخذت نظاراتها في حفل ستوكهولم

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو من الحفل، تظهر الاجواء الحماسية التي سيطرت على الجمهور الذي راح يتفاعل مع كارول بشكل لافت ويردد كلمات أغنياتها.اما الفيديو الاكثر تداولا كان ذلك الذي ظهرت فيه كارول وهي تخاطب احدى معجباتها من الحضور، بعد أن عمدت الى رمي نظارتها الشمسية للمعجبة، الا ان كارول ارادت استرجاعها فدخلت بنوبة ضحك امام الجميع.الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين اشادوا بعفوية كارول وطريقتها الطريفة بالتعامل مع المعجبين والجمهور، معبرين بالمقابل عن حبهم الكبير لها ومتمنين لها دوام النجاح في كافة اعمالها.