موقف طريف بين كارول سماحة ومعجبة اخذت نظاراتها في حفل ستوكهولم

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A post shared by Carole Samaha Ultras (@carolesamahaultras)
A post shared by Carole Samaha Ultras (@carolesamahaultras)
استذكر الممثل السوري محمود نصر، والد زميله الممثل السوري قيس الشيخ نجيب، المخرج الراحل محمد الشيخ نجيب، حيث لفت الى فضل الأخير عليه في بداياته التمثيلية، كونه دعمه وآمن بموهبته.
انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الجتماعي جمع الممثل السوري وائل شرف وفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحظي الفيديو بتفاعل واسع بين الجمهور.
أقدم التيك توكر فونفيدي على الانتحار، بعد أيام قليلة من مشاركته مقطع فيديو ودّع خلاله الجمهور.