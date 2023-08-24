بالفيديو- نجم باب الحارة يفاجئ فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة وهي تصرخ

وأعربت الفتاة عن حبها الكبير للفنان السوري، ثم سألته عن الحكيم أبوعصام (عباس النوري) ليرد عليها: "ماشي حالوا شفتو هذاك اليوم".
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A post shared by Al Arrab العرّاب (@alarrabcom)
A post shared by Al Arrab العرّاب (@alarrabcom)
استذكر الممثل السوري محمود نصر، والد زميله الممثل السوري قيس الشيخ نجيب، المخرج الراحل محمد الشيخ نجيب، حيث لفت الى فضل الأخير عليه في بداياته التمثيلية، كونه دعمه وآمن بموهبته.
أحيت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، حفلا غنائيا ضخما في السويد، ضمن مهرجان الثقافة المقام في ستوكهولهم، بحضور جماهيري كبير جاء من مختلف المناطق للقائها، خصوصا أن كارول سماحة هي أول فنانة عربية تشارك في مهرجان "مالمو" في السويد بحضور أكثر من 20 ألف شخص.
أقدم التيك توكر فونفيدي على الانتحار، بعد أيام قليلة من مشاركته مقطع فيديو ودّع خلاله الجمهور.