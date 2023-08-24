بالفيديو- نجم باب الحارة يفاجئ فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة وهي تصرخ

وفي التفاصيل، ظهر وائل الذي اشتهر بدوره في مسلسل "باب الحارة" بدور معتز ابن حكيم الحارة أبو عصام (عباس النوري)، وهو يرد على الفتاة التي أبدت اندهاشها عندما علمت أنه "معتز

".

وأعربت الفتاة عن حبها الكبير للفنان السوري، ثم سألته عن الحكيم أبوعصام (عباس النوري) ليرد عليها: "ماشي حالوا شفتو هذاك اليوم".