خطوة لافتة من نانسي عجرم تجاه جمهورها خلال حفلها الاخير.. هذا ما فعلته

احيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفلا غنائيا ضخما على مسرح سفينة "ستارز اون بورد"، التي تضم عدد كبير من أهم نجوم لبنان والعالم العربي، حيث يرافقون جمهورهم في رحلة مميزة ويقدمون حفلات حماسية ضمن أجواء أكثر من رائعة.



وقدمت نانسي في الحفل أجمل أغنياتها الجديدة والقديمة، التي تنوعت بين الحماسية والرومنسية، فأشعلت الاجواء وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور الذي راح يردد كلمات الاغنيات التي حفظها عن ظهر قلب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو من الحفل الذي أحيته الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والذي وُصف بالرائع والمليء بالحماس والاجواء الصاخبة، حيث قدمت خلقت نانسي أجواء مميزة خلال الرحلة وهو ما بدا واضحا من خلال مقاطع الفيديو التي انتشرت بكثرة.

اللافت كان ما قامت به نانسي، اذ عمدت الى النزول عن المسرح والاقتراب من جمهورها الذي كان يهتف بأعلى صوته باسمها ويغني معها بحماس، حيث راحت تلقي التحية والسلام عليهم، كما طلبت من رجال الامن عدم منع الجمهور من الاقتراب منها، كي تبقى الاجواء مميزة وليكون كل شخص موجود على هذه الرحلة سعيدا.

الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين متابعي ومحبي نانسي، الذين اثنوا على تواضعها وقربها الدائم من جمهورها، معبرين بالمقابل عن حبهم الكبير لها.