جويس عقيقي تدخل القفص الذهبي وهذه هوية العريس

وقد لفتت جويس الانظار بإطلالتها الناعمة والكلاسيكية، حيث ارتدت فستانا بسيطا بأكتاف مكشوفة، واعتمدت تسريحة شعر مشدود للخلف، مع مكياج ناعم بألوان ترابية هادئة.وشاركت جويس مع متابعيها على حسابها عبر "إنستغرام"، صورة رومنسية جمعتها بعريسها، وارفقتها بالتعليق التالي: "فصل جديد في حياتي معه"، لتنهال التعليقات من قبل عدد كبير من الفنانين والمشاهير من أصدقائها، الذين باركوا لها بزواجها، متمنين لها السعادة الدائمة.