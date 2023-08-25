جويس عقيقي تدخل القفص الذهبي وهذه هوية العريس

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A post shared by @joyceakiki
A post shared by @joyceakiki
عاد اسم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ليتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها فجأة خلال حفل "ليلة الدموع" الذي أقيم أمس على مسرح "بنش مارك" في جدة، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية، وضم عدد من النجوم المصريين، أبرزهم حمادة هلال، تامر عاشور، أحمد سعد، أدم، طارق الشيخ، هيثم شاكر، مسلم وغيرهم.
احيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفلا غنائيا ضخما على مسرح سفينة "ستارز اون بورد"، التي تضم عدد كبير من أهم نجوم لبنان والعالم العربي، حيث يرافقون جمهورهم في رحلة مميزة ويقدمون حفلات حماسية ضمن أجواء أكثر من رائعة.
استذكر الممثل السوري محمود نصر، والد زميله الممثل السوري قيس الشيخ نجيب، المخرج الراحل محمد الشيخ نجيب، حيث لفت الى فضل الأخير عليه في بداياته التمثيلية، كونه دعمه وآمن بموهبته.