شيرين عبد الوهاب مفاجأة حفل "ليلة الدموع"

عاد اسم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ليتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها فجأة خلال حفل "ليلة الدموع" الذي أقيم أمس على مسرح "بنش مارك" في جدة، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية، وضم عدد من النجوم المصريين، أبرزهم حمادة هلال، تامر عاشور، أحمد سعد، أدم، طارق الشيخ، هيثم شاكر، مسلم وغيرهم.

