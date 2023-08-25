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فن

معجبة تقتحم مسرح جوزيف عطية خلال حفله في اهدن

2023-08-25 | 06:25
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معجبة تقتحم مسرح جوزيف عطية خلال حفله في اهدن
معجبة تقتحم مسرح جوزيف عطية خلال حفله في اهدن

احيا الفنان اللبناني جوزيف عطية، حفلا غنائيا مميزا ضمن مهرجانات اهدن الدولية، حيث التقى جمهوره الذي حضر من مختلف المناطق لتمضية ليلة رائعة مع جوزيف، وليستمتع بأجمل أغنياته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو تظهر الاجواء الرائعة التي سيطرت على الحفل، حيث كان جوزيف يقدم اجمل اغنياته والجمهور يتفاعل معه يقوة.
اللافت كان ما حصل مع جوزيف في الحفل، حيث انتشر مقطع فيديو لمعجبة فاجأته خلال تقديمه احدى اغنياته، حيث تخطت رجال الامن واقتحمت المسرح، لتلتقط صورة مع جوزيف معبرة عن حبها الكبير له، فما كان منه إلا ان مد يده لها ليساعدها على الصعود الى المسرح، ومنع رجال الامن من التدخل او اجبارها على النزول.
الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اثنوا على تواضع جوزيف وعبروا عن حبهم الكبير له، كما اشادوا بالاجواء الحماسية التي يخلقها على المسرح خلال كل حفلاته ويدخل السعادة والفرح الى قلوب جمهوره.
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فن و منوعات

فن

جوزيف عطية

اهدن

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