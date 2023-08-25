هيا مرعشلي تحسم حقيقة ارتباطها بـ محمد الحمصي

وخلال إجابتها على أسئلة متابعيها وجمهورها، بعد أن أتاحت لهم فرصة طرح أسئلتهم عبر خاصية "الستوري" في حسابها الرسمي بـ"إنستغرام"، أكدت هيا مرعشلي أنها في حال كررت تجربة الزواج فلن تهتم إن كان تقليديًّا أم ناتجًا عن قصة حب،لأنها ستختار الرجل الذي يتوافق معها فكريًّا، وستحبه بوعي بعيدًا عن الجنون.