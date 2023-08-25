هيا مرعشلي تحسم حقيقة ارتباطها بـ محمد الحمصي
نفت الممثلة السورية هيا مرعشلي، ما أشيع عن ارتباطها بالممثل الشاب محمد الحمصي، مؤكدة أنها إشاعات لا أساس لها من الصحة، حيث لفتت الى انها تعتبر الحمصي أخًا وصديقًا عزيزًا، واصفة إياه بـ"رفيق الدرب".
وخلال إجابتها على أسئلة متابعيها وجمهورها، بعد أن أتاحت لهم فرصة طرح أسئلتهم عبر خاصية "الستوري" في حسابها الرسمي بـ"إنستغرام"، أكدت هيا مرعشلي أنها في حال كررت تجربة الزواج فلن تهتم إن كان تقليديًّا أم ناتجًا عن قصة حب،لأنها ستختار الرجل الذي يتوافق معها فكريًّا، وستحبه بوعي بعيدًا عن الجنون.