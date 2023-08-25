نجمة شهيرة تتسبب بمقتل شخصين تحت تأثير الممنوعات

وبحسب ما ذكرت حسابات كويتية عبر منصة "إكس، تويتر سابقًا"، فقد تم إجراء تحليل دم للفاشينيستا، ليتضح انها كانت تحت تأثير المخدرات والكحول.

هذا وقد كشف حساب "المجلس" الكويتي أن "الفاشنيستا" المذكورة تسببت بحادث اصطدام بين سيارتين، بعد أن تجاوزت الإشارة الحمراء، حيث كانت بحالة غير طبيعية، مشيرا الى انه تم نقل المصابين إلى العناية المركزة، فيما هربت "الفاشينيستا" من مكان الحادث قبل أن يتم إلقاء القبض عليها، وحجزها ثم إحالتها إلى مخفر شرطة الضاحية.

ووفقا لوسائل اعلام كويتية، من المقرر ان تواجه فاطمة المؤمن ثلاث تهم وهي قيادة السيارة بحالة غير طبيعيةوالقتل الخطأ وتجاوز الاشارة الحمراء.

اما عم الضحية، فقد طالب وزير الداخلية الكويتي بأخذ حقه، اذ قال: "أناشد وزير الداخلية بأخذ حق أبن أخي الذي يرقد في العناية المركزة بسبب الحادث الذي أدى لوفاة أثنين من اصدقائه بسبب تهور الفاشنستا ومرافيقها".

‏وتابع: "أطالب معالي الوزير بأتخاذ اجراءات صارمة واستمرار حجز الفاشنستا بعد ماعلمنا بمحاولات وسيطة لخروجها من الحجز".