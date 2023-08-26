نجمة "ذا فويس كيدز" التونسية تعلن زواجها من خطيبها اللبناني.. هكذا بدت

وفي التفاصيل، كانت نور قمر قد كشفت في وقت سابق عبر حسابها الرسمي على إنستغرام عن خطوبتها من حبيبها اللبناني.
واستعرضت نور خاتمها في صورة لها نشرتها عبر إنستغرام، وظهرت فيها تحمل الورود التي قدمها لها خطيبها مرفقةً الصورة بتعليق باللّغة الانجليزية جاء فيه: "قلت نعم".
والجدير بالذكر، أن نور قمر شاركت في برنامج "ذا فويس" في عام 2016، عندما كانت تبلغ من العمر 13 عاما، ونالت إعجاب لجنة الحكم عندما أدّت أغنية "برضاك يا خالقي" للمطربة أم كلثوم أمام الجمهور.
View this post on Instagram
A post shared by Nour Kamar | نور قمر (@nourkamarofficial)
A post shared by Nour Kamar | نور قمر (@nourkamarofficial)
نشرت الفنانة اللبنانية اليسا تغريدة على حسابها الرسمي عبر منصة اكس، وجاء فيها: " أكيد أكيد بدافع عن المثليين لانو كل انسان حقو الطبيعي يعيش متل ما بدو بس ما بدافع عن القرف اللي بيعملو اي انسان مين ما كان يكون".
أصدر السوبر ستار راغب علامة أغنية جديدة بعنوان "يلا" من كلمات عماد الأبياري وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر وإنتاج Backstage Production، كما تم تنفيذ جزء من الأغنية في لبنان والجزء الآخر في مصر.
احتفلت الفنانة المصرية هايدي رفعت بخطوبتها من الموسيقار حمدي سامح للمرة الثانية، وذلك بحفل صغير أقامته بمنزلها.