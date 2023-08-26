نجمة "ذا فويس كيدز" التونسية تعلن زواجها من خطيبها اللبناني.. هكذا بدت

وفي التفاصيل، كانت نور قمر قد كشفت في وقت سابق عبر حسابها الرسمي على إنستغرام عن خطوبتها من حبيبها اللبناني.

واستعرضت نور خاتمها في صورة لها نشرتها عبر إنستغرام، وظهرت فيها تحمل الورود التي قدمها لها خطيبها مرفقةً الصورة بتعليق باللّغة الانجليزية جاء فيه: "قلت نعم".

والجدير بالذكر، أن نور قمر شاركت في برنامج "ذا فويس" في عام 2016، عندما كانت تبلغ من العمر 13 عاما، ونالت إعجاب لجنة الحكم عندما أدّت أغنية "برضاك يا خالقي" للمطربة أم كلثوم أمام الجمهور.