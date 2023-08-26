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فن

وفاة مؤسس جريدة "السفير" طلال سلمان وسلاف فواخرجي تنعاه بكلمات مؤثرة

2023-08-26 | 02:56
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وفاة مؤسس جريدة &quot;السفير&quot; طلال سلمان وسلاف فواخرجي تنعاه بكلمات مؤثرة
وفاة مؤسس جريدة "السفير" طلال سلمان وسلاف فواخرجي تنعاه بكلمات مؤثرة

توفي مؤسس ورئيس تحرير صحيفة السفير اللبنانية، طلال سلمان، أمس الجمعة، عن 85 عاماً بعد مسيرة اعلامية حافلة بالنجاحات.

 

يذكر أن مسيرته بدأت في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي لـ”واحد من متخرجي بيروت عاصمة العروبة”، كما يصف نفسه في سيرته، استهلها مُصححا في جريدة “النضال”، فمخبرا صحافيا في جريدة “الشرق”، ثم محررا فسكرتيرا للتحرير في مجلة “الحوادث”، فمديرا للتحرير في مجلة “الأحد”. وفي خريف العام 1962 ذهب إلى الكويت ليصدر مجلة “دنيا العروبة” عن “دار الرأي العام” لصاحبها عبد العزيز المساعيد. لكن الرحلة لم تطل لأكثر من ستة أشهر عاد بعدها إلى بيروت ليعمل مديرا لتحرير مجلة “الصياد” ومحررا في مجلة “الحرية” حتى تفرغ لإصدار “السفير” في 26 آذار/مارس 1974، وكان عضوا في مجلس نقابة الصحافة اللبنانية منذ العام 1976 حتى العام 2015. اشتهر أيضا بحواراته مع غالبية الرؤساء والقادة والمسؤولين العرب.

وفي هذا السياق، نعت الفنانة السورية سلف فواخرجي الراحل طلال سلمان، ونؤت عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام صوة للرتحل، وكتبت: "رحيل سفير الرجال المحترمين الأستاذ الكاتب والصحغي الكبير طلال سلمان".

وأضافت سلاف: لروحك الرحمة والسلام والسكينة".

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