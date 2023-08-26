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فن

فنانة مصرية شهيرة تحتفل بخطوبتها.. هذا ما قالته

2023-08-26 | 03:04
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فنانة مصرية شهيرة تحتفل بخطوبتها.. هذا ما قالته
فنانة مصرية شهيرة تحتفل بخطوبتها.. هذا ما قالته

احتفلت الفنانة المصرية هايدي رفعت بخطوبتها من الموسيقار حمدي سامح للمرة الثانية، وذلك بحفل صغير أقامته بمنزلها.

 

وفي التفاصيل، وثقت هايدي أجواء الاحتفال من خلال مشاركتها عدة صور تجمعها بخطيبها وأقربائها على حسابها الرسمي عبر "إنستغرام"، كما أظهرت الصور زينة الحفل المميزة والمكونة من الورود البيضاء، والكيك الأبيض.

وأرفقت هايدي الصور، بتعليق جاء فيه: "وأخيراً.. إنت أحلى وأغلى وأهم وأكبر حاجة حصلتلي بحياتي بحبك أوي.. ربنا يخليك ليا".

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فن

هايدي رفعت

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