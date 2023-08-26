فنانة مصرية شهيرة تحتفل بخطوبتها.. هذا ما قالته

وفي التفاصيل، وثقت هايدي أجواء الاحتفال من خلال مشاركتها عدة صور تجمعها بخطيبها وأقربائها على حسابها الرسمي عبر "إنستغرام"، كما أظهرت الصور زينة الحفل المميزة والمكونة من الورود البيضاء، والكيك الأبيض.
وأرفقت هايدي الصور، بتعليق جاء فيه: "وأخيراً.. إنت أحلى وأغلى وأهم وأكبر حاجة حصلتلي بحياتي بحبك أوي.. ربنا يخليك ليا".
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A post shared by Haidy Refaat (@haidyrefaatofficial)
A post shared by Haidy Refaat (@haidyrefaatofficial)
نشرت الفنانة اللبنانية اليسا تغريدة على حسابها الرسمي عبر منصة اكس، وجاء فيها: " أكيد أكيد بدافع عن المثليين لانو كل انسان حقو الطبيعي يعيش متل ما بدو بس ما بدافع عن القرف اللي بيعملو اي انسان مين ما كان يكون".
أصدر السوبر ستار راغب علامة أغنية جديدة بعنوان "يلا" من كلمات عماد الأبياري وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر وإنتاج Backstage Production، كما تم تنفيذ جزء من الأغنية في لبنان والجزء الآخر في مصر.
توفي مؤسس ورئيس تحرير صحيفة السفير اللبنانية، طلال سلمان، أمس الجمعة، عن 85 عاماً بعد مسيرة اعلامية حافلة بالنجاحات.