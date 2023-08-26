راغب علامة يصدر أغنية جديدة بعنوان "يلا"

وفي التفاصيل، أطلق راغب الفيديو التشويقي للأغنية عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي والتي قام بتصويرها مع المخرج جاد شويري بفكرة جديدة وعصرية. وقد حققت الأغنية نجاحاً كبيراً فور إطلاقها عبر جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

وتدور قصة الكليب حول مجموعة من الشباب المفعمين بالحيوية يكتشفون فيلا ساحرة ويظهر فيها راغب الذي يدعوهم لحفلة لا تُنتسى.

الجدير بالذكر، أنّ الفنان راغب علامة كان قد أطلق قبل أكثر من شهرين أغنية "في كتير حلوين" والتي تصدّرت الترند وحققت انتشاراً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي.