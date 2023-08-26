بعد حادثة مار مخايل و جنود الرب.. هذا ما قالته اليسا

نشرت الفنانة اللبنانية اليسا تغريدة على حسابها الرسمي عبر منصة اكس، وجاء فيها: " أكيد أكيد بدافع عن المثليين لانو كل انسان حقو الطبيعي يعيش متل ما بدو بس ما بدافع عن القرف اللي بيعملو اي انسان مين ما كان يكون".