بعد حادثة مار مخايل و جنود الرب.. هذا ما قالته اليسا
نشرت الفنانة اللبنانية اليسا تغريدة على حسابها الرسمي عبر منصة اكس، وجاء فيها: " أكيد أكيد بدافع عن المثليين لانو كل انسان حقو الطبيعي يعيش متل ما بدو بس ما بدافع عن القرف اللي بيعملو اي انسان مين ما كان يكون".
وجاءت تغريدة اليسا ردا على الناشط ميشال شمعون الذي كان قد نشر فيديو، وكتب: " هول المناظر يلي الشباب نزلوا ومنعوهم بمار مخايل!
وأضاف: "هول المناظر يلي في كم جاهل عم بدافع عنن وبيعتبرن منفتحين!".
وتابع: هول المناظر يلي بعض النواب دافعوا عنهم البارحة وبدهم يفلتوهم بين اولادنا!".
ويذكر أنه كان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الفائتة، صوراً وفيديوات تظهر ما تردّد أنه قيام مجموعة من تنظيم "جنود الرب" بالهجوم على ملهى في مار مخايل بحجة الترويج للمثليين.