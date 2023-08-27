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فن

اول ظهور لوالدة جوزيف عطية خلال حفله في اهدن

2023-08-27 | 06:10
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اول ظهور لوالدة جوزيف عطية خلال حفله في اهدن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من حفل الفنان اللبناني جوزيف عطية الاخير الذي اقامه ضمن مهرجانات اهدن الدولية، حيث ظهرت والدة جوزيف وهي تتفاعل مع ابنها بحماس كبير خلال حضورها المهرجان ووجودها بين الجمهور.

ويُعد هذا الظهور العلني الاول لوالدة جوزيف عطية، خصوصا انها بعيدة عن الاعلام وعدسات الكاميرا، وقد بدت في الفيديو والسعادة تغمرها الى جانب شعور الفخر الكبير الذي سيطر عليها خلال رؤيتها لابنها وهو يغني على المسرح بينما الجمهور يتفاعل معه ويردد كلمات اغنيته بحماس كبير.
الفيديو لاقى تفاعلا بين المتابعين الذين ابدوا اعجابهم بوالدة جوزيف واثنوا على العلاقة المميزة التي تربط هذا الفنان الشاب بعائلته، متمنين له التوفيق والنجاح الدائم.
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