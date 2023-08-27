اول ظهور لوالدة جوزيف عطية خلال حفله في اهدن

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A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
يصادف اليوم سنوية الفنان اللبناني جورج الراسي الذي توفي بحادث سير على طريق المصنع اللبنانية السورية.
أحيا الفنان السوري ناصيف زيتون حفلا غنائيا مميزا أشعل فيه الأجواء بباقة من أجمل أغانيه بحضور جماهيري كبير، على متن رحلة النجوم ستارز أون بورد.
أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حفلًا غنائيا ضخما في مارينا دلتا بمحافظة كفر الشيخ في مصر، بحضور جماهيري كبير، حيث قدمت هيفا باقة من أشهر أغانيها التي أحبها الجمهور وتفاعل معها بشكل كبير.