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فن

بالفيديو- شريف منير يدافع عن ابنته بعد حلقها شعرها

2023-08-27 | 06:20
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بالفيديو- شريف منير يدافع عن ابنته بعد حلقها شعرها
بالفيديو- شريف منير يدافع عن ابنته بعد حلقها شعرها

عبر الفنان المصري شريف منير عن دعمه لابنته "أسما"، التي تعرّضت لانتقادات لاذعة في الآونة الأخيرة، بعد حلقها شعرها كاملاً، مُبديًا إعجابه بتصرفاتها، وإطلالتها الجديدة.

وفي التفاصيل، جاء ذلك في فيديو شاركه عبر حسابه على "إنستغرام"، حيث ظهر خلاله، وردّ على الانتقادات التي تعرضت لها ابنته، كما وجّه لها رسالة مليئة بالحب.
وقال الفنان المصري: "إيه الضجة والدوشة إللي عاملينها دي، كل ده علشان بنتي قصت شعرها قدام الكاميرا، إيه الغلط إللي عملته، تصرف عادي جدًا مفهوش أي حاجة".
وأكد أنه لا يقف في وجه ابنته لإرضاء من حوله: "اوعوا تفتكروا إنه أنا ممكن آجي على بنتي علشان خاطر أكسب رضاكم، دي بنتي إللي مليش غيرها وإللي بحبها، وبالمناسبة اللوك عاجبني، وأنا مبسوط منها أوي".
وتابع منير شريف: "قبل الإخوة السادة الملائكة الصالحين، إللي عمّالين يقلّوا أدبهم ويشتموا، ويقولوا بتاخذ تريند وأبوها معرفش يربيها، أنا بنتي متربية كويس جدًا، وبتتصرف باللي هيه حاسة بيه، المهم أنها مش بتؤذي أي أحد، وقبل ما تتكلموا بصّوا على أنفسكم، وأولادكم، وإخواتكم، قبل ما تنتقدوا وتغلطوا".

ولفت إلى أن أسما "حرة بتصرفاتها" وهو لا يرفض ذلك: "ريّحوا أنفسكم، واهدوا شوية، إللي حصل من بنتي مش غلط، وهي حرة في نفسها، وبنتي عندها 36 سنة، وأُم، ومسؤولة عن نفسها، وأنا أب مسؤول إني أحميها، وهي حرة في تصرفاتها".
 
بالفيديو- شريف منير يدافع عن ابنته بعد حلقها شعرها

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شريف منير

اسما منير

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