بعد إلغاء حفل عبير نعمة في سوريا.. هذا ما تم كشفه

وفي التفاصيل، اعتبرت الشركة أن ما قالته الفنانة عبير نعمة بشأن عدم التزام الشركة ببنود العقد غير صحيح، إذ ان الشركة التزمت بكامل البنود عدا بند توقيت سداد الالتزام المالي، وذلك بسبب عدم بيع عدد كافٍ من البطاقات، لافتة الى أنه تم بيع 10٪ من البطاقات، ما دفعها لتخفيض السعر بغية جذب الجمهور وزيادة المبيعات، لكن ذلك لم يحل المشكلة أيضًا.وبينت الشركة أنها قامت بتسديد الشرط الجزائي كاملًا لنعمة بالإضافة إلى حصولها على كامل مستحقاتها المالية التي نص عليها العقد، مشيرة إلى أنها كانت قد اتفقت مع نعمة للخروج في بيان مشترك، يوضحان به أسباب إلغاء الحفل، إلا أن نعمة لم تلتزم بالاتفاق وأعلمت جمهورها بذلك.واختتمت الشركة بيانها، بتعهدها بإعادة ثمن بطاقات حفل نعمة للجمهور، إضافة إلى إعادة ثمن حفل فرقة "جدل" الأردنية، مشيرة إلى أنها قامت بإعادة ثمن الكثير من البطاقات.