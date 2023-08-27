الجمهور المصري يحاصر هيفاء وهبي وهكذا تصرفت

أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حفلًا غنائيا ضخما في مارينا دلتا بمحافظة كفر الشيخ في مصر، بحضور جماهيري كبير، حيث قدمت هيفا باقة من أشهر أغانيها التي أحبها الجمهور وتفاعل معها بشكل كبير.



وفي مستهل الحفل، أعربت هيفاء وهبي عن سعادتها الشديدة بتواجدها وسط جمهورها المصري، اذ قالت: "كفر الشيخ حلوة أوي وناسها أحلى، يمكن أنتم من أحلى الجماهير اللي شُفتها أنا بحبكم أوي وشكرًا لحضوركم".

هذا وقد شاركت هيفاء وهبي، مع جمهورها ومتابعيها على حسابها عبر فيسبوك، لقطات من حفلها، وارفقتها بالتعليق التالي: "شكرا عالحب الكبير، كنت مبسوطه جدا بوجودي معاكم في قريه مارينا دلتا بكفر الشيخ وكنت سعيده بوجودكم معايا واستقبالكم الجميل، شكرا للحشد الكبير، واشوفكم تاني عن قريب".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو من الحفل، تظهر الاجواء المميزة التي سيطرت، الا ان اللافت كان مقطع فيديو نُشر بعد خروج هيفاء وهبي من الحفل، حيث حاصرها الجمهور المصري معبرا عن حبه الكبير له، لتقابلهم هيفاء وهبي بالمثل وتلقي عليهم التحية من نافذة السيارة.

الفيديو لاقى تفاعلا بين المتابعين الذين اثنوا على حب الجمهور الكبير لـ هيفاء وهبي، حيث كتب أحدهم: "النجمة هيفاء وهبي بعدها عم بتعيش العز يلي كانو يحكوا عنو قديمًا، الجمهور المصري وفي ومحِب و هيفاء بيلبقلها".