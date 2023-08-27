بالفيديو- ناصيف زيتون في تصرف لافت على مسرح ستارز اون بورد

كشفت شركة "J&J" المنظمة لحفل الفنانة اللبنانية عبير نعمة والذي كان مقررا إقامته في دمشق، يوم الخميس 24 آب على مسرح دمر المكشوف، عن سبب إلغاء الحفل، حيث توجهت في بيان بالاعتذار من الجمهور ومن الفنانة عبير نعمة، مؤكدة أن ما حصل كان خارجًا عن إرادتها، إذ لم تستطع تغطية تكاليف الحفل.

