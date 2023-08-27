بالفيديو- ناصيف زيتون في تصرف لافت على مسرح ستارز اون بورد

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A post shared by Al Arrab العرّاب (@alarrabcom)
A post shared by Al Arrab العرّاب (@alarrabcom)
يصادف اليوم سنوية الفنان اللبناني جورج الراسي الذي توفي بحادث سير على طريق المصنع اللبنانية السورية.
أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حفلًا غنائيا ضخما في مارينا دلتا بمحافظة كفر الشيخ في مصر، بحضور جماهيري كبير، حيث قدمت هيفا باقة من أشهر أغانيها التي أحبها الجمهور وتفاعل معها بشكل كبير.
كشفت شركة "J&J" المنظمة لحفل الفنانة اللبنانية عبير نعمة والذي كان مقررا إقامته في دمشق، يوم الخميس 24 آب على مسرح دمر المكشوف، عن سبب إلغاء الحفل، حيث توجهت في بيان بالاعتذار من الجمهور ومن الفنانة عبير نعمة، مؤكدة أن ما حصل كان خارجًا عن إرادتها، إذ لم تستطع تغطية تكاليف الحفل.