تغيب نادين الراسي عن جنازة شقيقها جورج الراسي.. اليكم التفاصيل

وفي التفاصيل، اقامت عائلة الراسي قداس في هذه الذكرى وجنازة لراحة نفسه في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس في المنصف جبيل في لبنان.

رغم ان الدعوة كانت عامة الا جميع عائلة الراسي حضرت باستثناء الفنانة اللبنانية نادين الراسي ووالد ووالدة الراحل، ليحضر كل من أشقاء جورج اي ساندرين وسيباستيان.

وخلال حديث ساندرين مع “etبالعربي” علقت على غياب نادين عن الجنازة بالقول “انّ هذا الحدث ليس لها، فاليوم ليس عيد ميلادها بل هذا اليوم هو لجورج، ويمكن التصوير أهمّ من التواجد هنا ولكن كلّ هذا مجد باطل”.

اما سبستيان فعلق على غياب والديه قائلا “الكلّ موجود باستثناء والديه وهو على اتّصال معهم ويعرفون بهذا اليوم، طبعاً كان من المفضّل وجود الجميع ولكن ليس هناك سبب واضح لعدم وجود الجميع”