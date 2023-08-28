الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فن

نيكولا مزهر يدخل القفص الذهبي وجمال عروسته يلفت الأنظار

2023-08-28 | 02:58
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
نيكولا مزهر يدخل القفص الذهبي وجمال عروسته يلفت الأنظار
نيكولا مزهر يدخل القفص الذهبي وجمال عروسته يلفت الأنظار

احتفل الفنان اللبناني نيكولا مزهر بحفل زفافه من عازفة البيانو “مسوى”، في أجواء عائلية، داخل الكنسية.

 

وكان قد احتفل نيكولا  بخطوبته السنة الماضية، على الفنانة مسوى، وحرص عدد كبير من المشاهير على تهنئته، منهم نيكولا معوض، ألين لحود وغيرهم.

ونشرت صفحة “أغاني أغاني” عبر الصفحة الرسمية على إنستغرام، مقطع فيديو الأحد ظهر فيه كلّ من نيكولا وزوجته مسوى التي لفتت الأنظار بجمالها، داخل الكنيسة حيث جرت مراسم الزفاف.

نيكولا مزهر، الذي عُرف؛ بعد مشاركته ضمن أبطال مسلسل “مدرسة الحب”، شارك في العديد من الأعمال اللبنانية والسورية الشهيرة، منها “اتهام، الشقيقتان، جريمة شغف، مرايا الزمن” وغيرها.

 
مقالات ذات صلة
نيكولا مزهر يدخل القفص الذهبي وجمال عروسته يلفت الأنظار

فن و منوعات

فن

نيكولا مزهر

زواج

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو- لحظات رومانسية بين نادين نسيب نجيم وخطيبها
تغيب نادين الراسي عن جنازة شقيقها جورج الراسي.. اليكم التفاصيل

اقرأ ايضا في فن

هاني شاكر يعود إلى التمثيل بهذه الشخصية.. اليكم التفاصيل
07:27

هاني شاكر يعود إلى التمثيل بهذه الشخصية.. اليكم التفاصيل

كشف الفنان المصري هاني شاكر، عن مفاجأة سعيدة لجمهوره، حول مشروع جديد يعود خلاله إلى عالم التمثيل، مؤكدًا أنه لن يقدم شخصية مطرب.

07:27

هاني شاكر يعود إلى التمثيل بهذه الشخصية.. اليكم التفاصيل

كشف الفنان المصري هاني شاكر، عن مفاجأة سعيدة لجمهوره، حول مشروع جديد يعود خلاله إلى عالم التمثيل، مؤكدًا أنه لن يقدم شخصية مطرب.

انهيار احد افراد فرقة الفنان آدم بالبكاء خلال حفلته في جدة
07:00

انهيار احد افراد فرقة الفنان آدم بالبكاء خلال حفلته في جدة

شارك الفنان اللبناني آدم، في حفل "ليلة الدموع" الذي أقيم مساء الخميس الماضي، على مسرح "بنش مارك" في مدينة جدة السعودية، وقدم آدم باقة من أجمل أغانيه خلال الحفل.

07:00

انهيار احد افراد فرقة الفنان آدم بالبكاء خلال حفلته في جدة

شارك الفنان اللبناني آدم، في حفل "ليلة الدموع" الذي أقيم مساء الخميس الماضي، على مسرح "بنش مارك" في مدينة جدة السعودية، وقدم آدم باقة من أجمل أغانيه خلال الحفل.

ظهور مؤثر لابن جورج الراسي في ذكرى وفاته ونادين الراسي تكشف وصيته
05:52

ظهور مؤثر لابن جورج الراسي في ذكرى وفاته ونادين الراسي تكشف وصيته

أحيت عائلة الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي، أمس، الذكرى السنوية الأولى لوفاته في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس، حيث أقيم قداس لراحة نفسه، وسط غياب والدَي جورج وشقيقته الممثلة اللبنانية نادين الراسي.

05:52

ظهور مؤثر لابن جورج الراسي في ذكرى وفاته ونادين الراسي تكشف وصيته

أحيت عائلة الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي، أمس، الذكرى السنوية الأولى لوفاته في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس، حيث أقيم قداس لراحة نفسه، وسط غياب والدَي جورج وشقيقته الممثلة اللبنانية نادين الراسي.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023