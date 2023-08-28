نيكولا مزهر يدخل القفص الذهبي وجمال عروسته يلفت الأنظار

وكان قد احتفل نيكولا بخطوبته السنة الماضية، على الفنانة مسوى، وحرص عدد كبير من المشاهير على تهنئته، منهم نيكولا معوض، ألين لحود وغيرهم.

ونشرت صفحة “أغاني أغاني” عبر الصفحة الرسمية على إنستغرام، مقطع فيديو الأحد ظهر فيه كلّ من نيكولا وزوجته مسوى التي لفتت الأنظار بجمالها، داخل الكنيسة حيث جرت مراسم الزفاف.

نيكولا مزهر، الذي عُرف؛ بعد مشاركته ضمن أبطال مسلسل “مدرسة الحب”، شارك في العديد من الأعمال اللبنانية والسورية الشهيرة، منها “اتهام، الشقيقتان، جريمة شغف، مرايا الزمن” وغيرها.