بالفيديو- لحظات رومانسية بين نادين نسيب نجيم وخطيبها

وفي التفاصيل، ظهرت نادين وهي ترقص برفقة خطيبها "ناريغ ناربيكيان" وسط أجواء من السعادة والرومانسية التي يعيشها الخطيبان.

وكانت نادين نجيم قد نشرت قبل ذلك مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" وظهرت فيه برفقة خطيبها في السيارة حيث كانا يستمتعان بأجواء مميزة وقالت نادين في تعليقها على الفيديو: "أستطيع أن أرى السماء ... أستطيع أن أسمع الطيور ... أستطيع أن أراهم يطيرون".