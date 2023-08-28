بالفيديو- لحظات رومانسية بين نادين نسيب نجيم وخطيبها

وفي التفاصيل، ظهرت نادين وهي ترقص برفقة خطيبها "ناريغ ناربيكيان" وسط أجواء من السعادة والرومانسية التي يعيشها الخطيبان.
وكانت نادين نجيم قد نشرت قبل ذلك مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" وظهرت فيه برفقة خطيبها في السيارة حيث كانا يستمتعان بأجواء مميزة وقالت نادين في تعليقها على الفيديو: "أستطيع أن أرى السماء ... أستطيع أن أسمع الطيور ... أستطيع أن أراهم يطيرون".
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كشف الفنان المصري هاني شاكر، عن مفاجأة سعيدة لجمهوره، حول مشروع جديد يعود خلاله إلى عالم التمثيل، مؤكدًا أنه لن يقدم شخصية مطرب.
شارك الفنان اللبناني آدم، في حفل "ليلة الدموع" الذي أقيم مساء الخميس الماضي، على مسرح "بنش مارك" في مدينة جدة السعودية، وقدم آدم باقة من أجمل أغانيه خلال الحفل.
أحيت عائلة الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي، أمس، الذكرى السنوية الأولى لوفاته في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس، حيث أقيم قداس لراحة نفسه، وسط غياب والدَي جورج وشقيقته الممثلة اللبنانية نادين الراسي.