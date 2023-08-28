خبر خيانة زوجة ستيف هارفي مع حارسه وطباخه يتصدر وهذا ما تم كشفه

الا ان صديق ستيف هارفي، رجل الأعمال النيجيري نيد نووكو، أكد أن الأخبار المنتشرة مجرد شائعات، اذ علق قائلا: "لقد وصلت الأخبار المزيفة إلى آفاق جديدة في جميع أنحاء العالم، وهذا أمر مؤسف للغاية، نحن نواجه هذا كل يوم تقريبًا، ولذلك عندما نقرأ عن وجود مشكلات بين صديقنا ستيف هارفي وزوجته الجميلة، كان علينا الاتصال به، وأكد أنه وزوجته بخير تمامًا، وأن كل هذه الأخبار مزيفة ويجب تجاهلها. العائلة سعيدة معًا ونتمنى لهم كل التوفيق".هذا وقد أوضحت تقارير صحافية أن ستيف هارفي أقال مدير حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لعدم تعامله مع شائعات الخيانة بحساسية وجدية أكبر.