ظهور مؤثر لابن جورج الراسي في ذكرى وفاته ونادين الراسي تكشف وصيته

وكان لافتا حضور جو ابن جورج الراسي، حيث نشرت عمته نادين الراسي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، صورة تظهر جو في الكنيسة وهو يحمل اكليلا اهداءا لروح والده الراحل، وعلامات الحزن واضحة عليه، حيث ارفقت نادين الصورة بالتعليق التالي: "يا حبيب قلبي يا عمتو".من جهة أخرى، استذكرت نادين الراسي شقيقها الراحل في ذكرى وفاته على طريقتها الخاصة، حيث أعادت نشر صورة لها استخدمت خلالها فلتر الذقن للتشبه بشقيقها جورج، وكتبت: "إيه استعملت فيلتر الذقن بعد أيام على غيابه حتى شوفوا عم يتطلع فيي.. ايه لهون وصل الشوق.. الله أكبر".وفي سياق متصل، نشرت نادين الراسي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، تسجيلا صوتيا لشقيقها الراحل اعتبرته بمثابة الوصية التي تركها لطليقته عارضة الازياء اللبنانية جويل حاتم، إذ دعاها للبحث دائما عن مصلحة ابنهما "جو"، ومساعدته على العيش بسلام.