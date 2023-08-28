انهيار احد افراد فرقة الفنان آدم بالبكاء خلال حفلته في جدة

وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق بكاء العازف القانو الذي يشارك في فرقة الفنان آدم الغنائية، أثناء ترديد المطرب اللبناني لمقطع "لو فيي امسحلو الدمعة اللي زرعتا ع خدو.. ضويلو بهالعتمة شمعة ورجع كلشي بدو"، من أغنيته "على بالي" الشهيرة التي طرحها عام 2018.

وتفاعل الجمهور في الحفل مع العازف وتأثروا معه، الا أن آدم لم لم ينتبه لبكائهو، أثار مشاعر الحزن لدى مصورة الفيديو ومن شاهده من الحضور، الذين طالبوا آدم بالتوقف عن الغناء والاطمئنان عليه.

ومع استمرار الفنان آدم بالغناء، وعدم الالتفات إليه، يُسمع في الفيديو الملتقط، فتاة قريبة من مصورة الفيديو وهي تقول: "آدم شوف عم يبكي بكيته". مجرم".

وانهالت التعليقات على الفيدي المنتشر على الشكل التالي: " زعلت عليه بكى بحرقة، قطع قلبي"، " مسكين الله اعلم شو اللي موجع قلبوا....لا حول ولا قوة الا بالله".