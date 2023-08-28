الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فن

انهيار احد افراد فرقة الفنان آدم بالبكاء خلال حفلته في جدة

2023-08-28 | 07:00
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
انهيار احد افراد فرقة الفنان آدم بالبكاء خلال حفلته في جدة
انهيار احد افراد فرقة الفنان آدم بالبكاء خلال حفلته في جدة

شارك الفنان اللبناني آدم، في حفل "ليلة الدموع" الذي أقيم مساء الخميس الماضي، على مسرح "بنش مارك" في مدينة جدة السعودية، وقدم آدم باقة من أجمل أغانيه خلال الحفل.

وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق بكاء العازف القانو الذي يشارك في فرقة الفنان آدم الغنائية، أثناء ترديد المطرب اللبناني لمقطع "لو فيي امسحلو الدمعة اللي زرعتا ع خدو.. ضويلو بهالعتمة شمعة ورجع كلشي بدو"، من أغنيته "على بالي" الشهيرة التي طرحها عام 2018.
وتفاعل الجمهور في الحفل مع العازف وتأثروا معه، الا أن آدم لم لم ينتبه لبكائهو، أثار مشاعر الحزن لدى مصورة الفيديو ومن شاهده من الحضور، الذين طالبوا آدم بالتوقف عن الغناء والاطمئنان عليه.
ومع استمرار الفنان آدم بالغناء، وعدم الالتفات إليه، يُسمع في الفيديو الملتقط، فتاة قريبة من مصورة الفيديو وهي تقول: "آدم شوف عم يبكي بكيته". مجرم".
وانهالت التعليقات على الفيدي المنتشر على الشكل التالي: " زعلت عليه بكى بحرقة، قطع قلبي"، " مسكين الله اعلم شو اللي موجع قلبوا....لا حول ولا قوة الا بالله".
 
 
مقالات ذات صلة
انهيار احد افراد فرقة الفنان آدم بالبكاء خلال حفلته في جدة

فن و منوعات

فن

آدم

ليلة دموع

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هاني شاكر يعود إلى التمثيل بهذه الشخصية
ظهور مؤثر لابن جورج الراسي في ذكرى وفاته ونادين الراسي تكشف وصيته

اقرأ ايضا في فن

رد الاعتبار لـ هشام طلعت مصطفى يمحي قضية سوزان تميم من سجله.. اليكم التفاصيل
10:17

رد الاعتبار لـ هشام طلعت مصطفى يمحي قضية سوزان تميم من سجله.. اليكم التفاصيل

قضت محكمة جنايات القاهرة المعقدة بعابدين يوم الأحد، بقبول الطلب المقدم من رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى برد اعتباره في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم عام 2008

10:17

رد الاعتبار لـ هشام طلعت مصطفى يمحي قضية سوزان تميم من سجله.. اليكم التفاصيل

قضت محكمة جنايات القاهرة المعقدة بعابدين يوم الأحد، بقبول الطلب المقدم من رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى برد اعتباره في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم عام 2008

اول ظهور واضح لابنة انابيلا هلال و نادر صعب
08:33

اول ظهور واضح لابنة انابيلا هلال و نادر صعب

لفتت الشابة "ماييفا"، ابنة مقدمة البرامج اللبنانية انابيلا هلال وطبيب التجميل اللبناني نادر صعب، أنظار المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، في احدث ظهور لها برفقة والديها خلال تواجدهم في مدينة اسطنبول التركية، حيث يمضون الاجازة الصيفية.

08:33

اول ظهور واضح لابنة انابيلا هلال و نادر صعب

لفتت الشابة "ماييفا"، ابنة مقدمة البرامج اللبنانية انابيلا هلال وطبيب التجميل اللبناني نادر صعب، أنظار المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، في احدث ظهور لها برفقة والديها خلال تواجدهم في مدينة اسطنبول التركية، حيث يمضون الاجازة الصيفية.

أديل توقف عرضها في لاس فيغاس.. اليكم السبب
07:53

أديل توقف عرضها في لاس فيغاس.. اليكم السبب

أثارت المغنية البريطانية الشهيرة "أديل"، لال حفلها الغنائي الذي قدّمته، يوم السبت الفائت، في لاس فيغاس، بسبب التوقف عن الغناء بالتوقف عن الغناء من أجل توبيخ أحد أفراد الأمن، بسبب إزعاجه أحد معجبيها.

07:53

أديل توقف عرضها في لاس فيغاس.. اليكم السبب

أثارت المغنية البريطانية الشهيرة "أديل"، لال حفلها الغنائي الذي قدّمته، يوم السبت الفائت، في لاس فيغاس، بسبب التوقف عن الغناء بالتوقف عن الغناء من أجل توبيخ أحد أفراد الأمن، بسبب إزعاجه أحد معجبيها.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023