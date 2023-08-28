هاني شاكر يعود إلى التمثيل بهذه الشخصية

وفي التفاصيل، قال هاني خلال لقاء لفزيوني له إنه ينتظر منتجًا جادًا، بسبب وجود فكرة جيدة من السيناريست أيمن سلامة لتقديم عمل فريد من نوعه، بحسب تعبيره.ولفت -شاكر إلى أن المسلسل سيضم كل تفاصيل الحياة اليومية من "حب وخداع"، لافتًا إلى أنه سيظهر خلاله بشخصية "رجل أعمال".وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بهذا الخبر، مشيرين إلى أن شاكر سيحقق نجاحًا لافتًا.