اول ظهور واضح لابنة انابيلا هلال و نادر صعب

وفي التفاصيل، نشر الطبيب نادر صعب عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق الاجواء المميزة اتي يمضيها مع عائلته، حيث ظهر برفقة ابنته ماييفا في اول ظهور علني لها.وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الصور، حيث اثنوا على العلاقة المميزة التي تربط افراد هذه العائلة والحب القوي بينهم، كما لفتوا الى ان ماييفا كبرت واصبحت شابة جميلة، كما أن ملامحها باتت قريبة جدا من ملامح والديها انابيلا هلال ونادر صعب.