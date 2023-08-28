اول ظهور واضح لابنة انابيلا هلال و نادر صعب
لفتت الشابة "ماييفا"، ابنة مقدمة البرامج اللبنانية انابيلا هلال وطبيب التجميل اللبناني نادر صعب، أنظار المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، في احدث ظهور لها برفقة والديها خلال تواجدهم في مدينة اسطنبول التركية، حيث يمضون الاجازة الصيفية.
وفي التفاصيل، نشر الطبيب نادر صعب عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق الاجواء المميزة اتي يمضيها مع عائلته، حيث ظهر برفقة ابنته ماييفا في اول ظهور علني لها.
وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الصور، حيث اثنوا على العلاقة المميزة التي تربط افراد هذه العائلة والحب القوي بينهم، كما لفتوا الى ان ماييفا كبرت واصبحت شابة جميلة، كما أن ملامحها باتت قريبة جدا من ملامح والديها انابيلا هلال ونادر صعب.