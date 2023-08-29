ابنة نانسي عجرم ليا حديث الجمهور.. مقطع فيديو لها يتصدر

وفي التفاصيل، ظهرت ليا وهي تغني أغنية "تيجي ننبسط" علي طريقة والدتها ، مما حازت علي اعجاب و تفاعل متابعيها.
وعلقت نانسي عجرم، على الفيديو قائلة: "تيجي ننبسط على طريقة ليا".
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A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)
A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)
ردت ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة اللبنانية نادين ويلسون نجيم، على كلام الكوميدي اللبناني نور حجار عن الجيش اللبناني في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي من عرض "ستاند اب كوميدي" قدمه الحجار مؤخرا.
شارك الفنان المصري تامر حسني، مع متابعيه على حسابه عبر "إنستغرام"، مقطع فيديو صوّرته زوجته السابقة بسمة بوسيل، حيث وثّقت من خلاله أول أيام الدراسة لأولادهما.
غادر المغني البريطاني إلتون جون، المستشفى في موناكو، التي أمضى فيها الليلة الماضية، إثر تعرضه لإصابات طفيفة جراء انزلاقه في منزله بمدينة نيس الفرنسية.