ابنة نانسي عجرم ليا حديث الجمهور.. مقطع فيديو لها يتصدر

وفي التفاصيل، ظهرت ليا وهي تغني أغنية "تيجي ننبسط" علي طريقة والدتها ، مما حازت علي اعجاب و تفاعل متابعيها.

وعلقت نانسي عجرم، على الفيديو قائلة: "تيجي ننبسط على طريقة ليا".