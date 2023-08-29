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فن

راغب علامة يشتري مزرعة بملايين الدولارات.. هل سينتقل للعيش في أميركا؟

2023-08-29 | 04:38
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راغب علامة يشتري مزرعة بملايين الدولارات.. هل سينتقل للعيش في أميركا؟
راغب علامة يشتري مزرعة بملايين الدولارات.. هل سينتقل للعيش في أميركا؟

أفادت مصادر خاصة لـ"فوشيا" بأن الفنان اللبناني راغب علامة يفكر بالانتقال للعيش مع عائلته في أميركا.

وتابعت المصادر أن راغب بدأ باتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين حياة هادئة لعائلته في أميركا، حيث اشترى مزرعة خاصة في ولاية جورجيا تصل مساحتها إلى نحو 200 ألف متر مربع.

وأضافت المصادر: "المزرعة سعرها ملايين الدولارات، وستحتوي على فيلا ضخمة تتألف من طابقين وتقع بالقرب من بحيرة كبيرة بجانب مساحة أخرى سيخصصها لتربية حيوانات نادرة".

وسيشرف راغب علامة على بعض التفاصيل الخاصة بالمزرعة الجديدة خلال الجولة التي سيبدأها في بداية شهر أيلول المقبل، إذ سيحيي حفلات في عدد من الولايات الأميركية، بدءًا من واشنطن وانتهاء بنيويورك في الـ16 من الشهر ذاته، متنقلا بين ولايات ديترويت، ميامي، هيوستن، ولوس أنجلوس.

في غضون ذلك، يعيش الفنان راغب علامة هذه الأيام نجاح أغنيته الجديدة التي حملت عنوان "يلا" وحظيت بتفاعل كبير من قبل جمهوره، وتخطت نسبة استماعها المليونين في فترة لا تتجاوز 4 أيام.

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