شاهدوا لحظة وقوع حادث الفاشنيستا الكويتية.. مقطع فيديو يحبس الانفاس

والجديد في القضية هو مقطع فيديو انتشر في الساعات القليلة الماضية، وثق لحظة وقوع الحادث المروع، اذ اظهر ان الفاشنيستا تجاوزت الإشارة الحمراء واصطدمت بسيارة أخرى تسببت فيها بوفاة شخصين وإصابة آخرين بحالة خطرة.الفيديو أثار ردود فعل واسعة بين المتابعين، الذين اشاروا إلى السرعة القصوى التي كانت تسير بها الفاشينيستا الكويتية، والتي انتهت بحادث السير المروع، حيث لفت البعض الى انها كانت تحت تأثير الممنوعات.هذا وكانت وزارة الداخلية الكويتية قررت حبس الفاشينيستا لمدة 10 أيام على ذمة التحقيق، تمهيدًا لإحالتها للمحكمة المختصة، كما وجهت لها 10 تهم.