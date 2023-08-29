ربيع الاسمر يهاجم المثليين بقوة وينتقد صوت اليسا.. وعن المقاومة: خط احمر

حل الفنان اللبناني ربيع الاسمر، ضيفا مع الاعلامية ياسمين بوذياب ضمن "بودكاست ع الجديد" في حلقة مميزة مليئة بالتصريحات الفنية والسياسية والشخصية.



بداية، تحدث ربيع الاسمر عن طفولته وتأثير وفاة والدته عليه وما حصل معه بعد ان قررت والدته تركه واخوته، كما تحدث عن علاقته بأولاده وتأثر بشدة خلال حديثه عن وفاة ابنه.

هذا وتحدث ربيع الاسمر عن المـ ـقاومة مؤكدا انها "خط احمر"، كما اختار سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية، لينتقل من السياسة الى الفن حيث هاجم الفنانة اللبنانية اليسا بقوة وعلق على ازمتها مع الفنان اللبناني زياد برجي، كما تحدث عن حفل عمرو دياب في لبنان.

من جهة أخرى، تطرق ربيع الاسمر في الحلقة الى موضوع الفنان اللبناني فضل شاكر، كما علق على تصريح الاعلامية نضال الاحمدية عن اللاجئين السوريين، ليهاجم في الختام المثليين بشكل كبير.

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