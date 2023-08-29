تامر حسني وبسمة بوسيل معًا من جديد.. هذا ما فعلاه

View this post on Instagram
A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)
A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)
ردت ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة اللبنانية نادين ويلسون نجيم، على كلام الكوميدي اللبناني نور حجار عن الجيش اللبناني في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي من عرض "ستاند اب كوميدي" قدمه الحجار مؤخرا.
غادر المغني البريطاني إلتون جون، المستشفى في موناكو، التي أمضى فيها الليلة الماضية، إثر تعرضه لإصابات طفيفة جراء انزلاقه في منزله بمدينة نيس الفرنسية.
حل الفنان اللبناني ربيع الاسمر، ضيفا مع الاعلامية ياسمين بوذياب ضمن "بودكاست ع الجديد" في حلقة مميزة مليئة بالتصريحات الفنية والسياسية والشخصية.