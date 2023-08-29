تامر حسني وبسمة بوسيل معًا من جديد.. هذا ما فعلاه

وظهر أبناء تامر وبسمة في الفيديو وهم يتوجّهون إلى المدرسة في أول يوم للدراسة، وخلفهم والدتهم وهي تصوّرهم أثناء دخولهم المدرسة، ومع انتهاء الدوام المدرسي يفاجأون باستقبال والدهم تامر حسني لهم فيركضون نحوه ويلتفّون حوله مع أصدقائهم.هذا وقد ظهر تامر في الفيديو ايضا وهو يلعب مع أطفاله، وسط ضحكات بسمة، ثم يصطحبهم معه بعد خروجهم من المدرسة.