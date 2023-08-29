نادين ويلسون نجيم ترد على نور حجار بعد كلامه عن الجيش اللبناني

@lebnan.news نادين نجيم ترد على نور حجار بعد استهزاءه على الجيش اللبناني #tiktok #explore #fyp #trending ♬ original sound - Lebnan.news
شارك الفنان المصري تامر حسني، مع متابعيه على حسابه عبر "إنستغرام"، مقطع فيديو صوّرته زوجته السابقة بسمة بوسيل، حيث وثّقت من خلاله أول أيام الدراسة لأولادهما.
غادر المغني البريطاني إلتون جون، المستشفى في موناكو، التي أمضى فيها الليلة الماضية، إثر تعرضه لإصابات طفيفة جراء انزلاقه في منزله بمدينة نيس الفرنسية.
حل الفنان اللبناني ربيع الاسمر، ضيفا مع الاعلامية ياسمين بوذياب ضمن "بودكاست ع الجديد" في حلقة مميزة مليئة بالتصريحات الفنية والسياسية والشخصية.