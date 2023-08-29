نادين ويلسون نجيم ترد على نور حجار بعد كلامه عن الجيش اللبناني

وفي التفاصيل، دافعت نادين بقوة عن الجيش اللبناني، اذ قالت: "100 مرة عسكري يوصل على بيتني ويسلمني الاكل ولا غريب يوصل مرة على بيتي"، مضيفة: "100 مرة اعرف انو عسكري شريف عم يجرب يأمن لقمة عيشه ويشتغل اكتر من شغلة، ولا اعرف انو في حدا نصاب او سراق او كذاب".

وختمت نادين ويلسون نجيم كلامها قائلة بسخرية: "والله معكن حق عنا العسكري فاضي على وقته وبيحب يتسلى كرمال هيك بيشتغل اكتر من شغلة".