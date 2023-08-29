اول تعليق من ادم على بكاء عازف فرقته في "ليلة الدموع": وجعتلي قلبي
علّق الفنان اللبناني آدم، على الفيديو الذي انتشر امس بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر بكاء عازف آلة القانون في فرقته الموسيقية، خلال غناء ادم في حفل "ليلة الدموع" أغنية "على بالي"، الذي أقيم على مسرح "بنش مارك" في مدينة جدة السعودية.
وفي التفاصيل، أعاد ادم نشر الفيديو عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، وأرفقه بتعليق اعتذر فيه من العازف لعدم انتباهه له في الحفل، حيث كتب: "يا حبيبي وجعتلي قلبي.. بعتذر منك أني ما انتبهت"، مضيفا: "إن شاء الله ما بتبكي إلا دموع فرح بكل أيامك يا حبيب قلبي".