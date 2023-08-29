اول تعليق من ادم على بكاء عازف فرقته في "ليلة الدموع": وجعتلي قلبي

علّق الفنان اللبناني آدم، على الفيديو الذي انتشر امس بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر بكاء عازف آلة القانون في فرقته الموسيقية، خلال غناء ادم في حفل "ليلة الدموع" أغنية "على بالي"، الذي أقيم على مسرح "بنش مارك" في مدينة جدة السعودية.

