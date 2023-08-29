الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فن

اول تعليق من ادم على بكاء عازف فرقته في "ليلة الدموع": وجعتلي قلبي

2023-08-29 | 07:52
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
اول تعليق من ادم على بكاء عازف فرقته في &quot;ليلة الدموع&quot;: وجعتلي قلبي
اول تعليق من ادم على بكاء عازف فرقته في "ليلة الدموع": وجعتلي قلبي

علّق الفنان اللبناني آدم، على الفيديو الذي انتشر امس بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر بكاء عازف آلة القانون في فرقته الموسيقية، خلال غناء ادم في حفل "ليلة الدموع" أغنية "على بالي"، الذي أقيم على مسرح "بنش مارك" في مدينة جدة السعودية.

وفي التفاصيل، أعاد ادم نشر الفيديو عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، وأرفقه بتعليق اعتذر فيه من العازف لعدم انتباهه له في الحفل، حيث كتب: "يا حبيبي وجعتلي قلبي.. بعتذر منك أني ما انتبهت"، مضيفا: "إن شاء الله ما بتبكي إلا دموع فرح بكل أيامك يا حبيب قلبي".
مقالات ذات صلة
اول تعليق من ادم على بكاء عازف فرقته في "ليلة الدموع": وجعتلي قلبي

فن و منوعات

فن

ادم

السعودية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو- عبير نعمة وعائلتها يحتفلون في زفاف شقيقتها
نادين ويلسون نجيم ترد على نور حجار بعد كلامه عن الجيش اللبناني

اقرأ ايضا في فن

انجيلا بشارة طليقة وائل كفوري تنشر فيديو له وتعلق: الهيئة كل شي معقول معو
09:40

انجيلا بشارة طليقة وائل كفوري تنشر فيديو له وتعلق: الهيئة كل شي معقول معو

علقت انجيلا بشارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، على الامطار التي تساقطت امس في لبنان، مستعينة بأغنية وائل "معقول تشتي بـ آب"، خصوصا ان الامطار انهمرت في شهر آب الحالي، حيث اعتبرت ان الاغنية مطابقة للواقع.

09:40

انجيلا بشارة طليقة وائل كفوري تنشر فيديو له وتعلق: الهيئة كل شي معقول معو

علقت انجيلا بشارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، على الامطار التي تساقطت امس في لبنان، مستعينة بأغنية وائل "معقول تشتي بـ آب"، خصوصا ان الامطار انهمرت في شهر آب الحالي، حيث اعتبرت ان الاغنية مطابقة للواقع.

تامر حسني ودينا الشربيني يلغيان متابعة بعضهما.. اليكم السبب
09:31

تامر حسني ودينا الشربيني يلغيان متابعة بعضهما.. اليكم السبب

تصدر الفنانان المصريان تامر حسني ودينا الشربيني حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أنباء عن خلافهما وإلغاء متابعة بعضهما عبر إنستغرام.

09:31

تامر حسني ودينا الشربيني يلغيان متابعة بعضهما.. اليكم السبب

تصدر الفنانان المصريان تامر حسني ودينا الشربيني حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أنباء عن خلافهما وإلغاء متابعة بعضهما عبر إنستغرام.

أول تعليق من داليدا خليل على علاقتها بـ عمرو دياب
08:32

أول تعليق من داليدا خليل على علاقتها بـ عمرو دياب

خرجت الفنانة اللبنانية داليدا خليل عن صمتها وردت لأول مرة على أنباء ارتباطها بالنجم المصري عمرو دياب، وقالت إن ما يجمعهما "علاقة خاصة جداً"، وقالت إن جملة "قمر بيروت هنا" التي كتبها عمرو دياب بعد تقديم حفله في لبنان يسأل عنها هو، وكشفت كواليس التعارف عليه في الساحل الشمالي.

08:32

أول تعليق من داليدا خليل على علاقتها بـ عمرو دياب

خرجت الفنانة اللبنانية داليدا خليل عن صمتها وردت لأول مرة على أنباء ارتباطها بالنجم المصري عمرو دياب، وقالت إن ما يجمعهما "علاقة خاصة جداً"، وقالت إن جملة "قمر بيروت هنا" التي كتبها عمرو دياب بعد تقديم حفله في لبنان يسأل عنها هو، وكشفت كواليس التعارف عليه في الساحل الشمالي.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023