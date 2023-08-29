بالفيديو- عبير نعمة وعائلتها يحتفلون في زفاف شقيقتها

والجدير بالذكر، أن عائلة المطربة اللبنانية عبير نعمة تشكل فرقة موسيقية متكاملة، فجميع أشقائها وشقيقاتها بالإضافة إلى والدتهم، يملكون أصواتًا جميلة، لا تقل عن الأولى التي دخلت عالم الغناء بعد مشاركتها في الموسم الثاني من البرنامج الشهير "سوبر ستار" العام 2004.
ويظهر الفيديو مشاركة كل من عبير وأشقائها وشقيقاتها: ليال ومنال وغادة وإيلي وجورج وزياد ونسرين، بالغناء في حفل زفاف الأخيرة. وكانت هناك مشاركة خاصة لوالدتهم بالإضافة إلى الأحفاد، حيث جاء الفيديو تحت عنوان "عائلة نعمة تحتفل بعرس شقيقتهم نسرين مع مشاركة خاصة لإم العروس وللأحفاد".
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A post shared by Tony Whaibe (@wh.tony)
A post shared by Tony Whaibe (@wh.tony)
علقت انجيلا بشارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، على الامطار التي تساقطت امس في لبنان، مستعينة بأغنية وائل "معقول تشتي بـ آب"، خصوصا ان الامطار انهمرت في شهر آب الحالي، حيث اعتبرت ان الاغنية مطابقة للواقع.
تصدر الفنانان المصريان تامر حسني ودينا الشربيني حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أنباء عن خلافهما وإلغاء متابعة بعضهما عبر إنستغرام.
خرجت الفنانة اللبنانية داليدا خليل عن صمتها وردت لأول مرة على أنباء ارتباطها بالنجم المصري عمرو دياب، وقالت إن ما يجمعهما "علاقة خاصة جداً"، وقالت إن جملة "قمر بيروت هنا" التي كتبها عمرو دياب بعد تقديم حفله في لبنان يسأل عنها هو، وكشفت كواليس التعارف عليه في الساحل الشمالي.