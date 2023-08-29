بالفيديو- عبير نعمة وعائلتها يحتفلون في زفاف شقيقتها

والجدير بالذكر، أن عائلة المطربة اللبنانية عبير نعمة تشكل فرقة موسيقية متكاملة، فجميع أشقائها وشقيقاتها بالإضافة إلى والدتهم، يملكون أصواتًا جميلة، لا تقل عن الأولى التي دخلت عالم الغناء بعد مشاركتها في الموسم الثاني من البرنامج الشهير "سوبر ستار" العام 2004.

ويظهر الفيديو مشاركة كل من عبير وأشقائها وشقيقاتها: ليال ومنال وغادة وإيلي وجورج وزياد ونسرين، بالغناء في حفل زفاف الأخيرة. وكانت هناك مشاركة خاصة لوالدتهم بالإضافة إلى الأحفاد، حيث جاء الفيديو تحت عنوان "عائلة نعمة تحتفل بعرس شقيقتهم نسرين مع مشاركة خاصة لإم العروس وللأحفاد".