أول تعليق من داليدا خليل على علاقتها بـ عمرو دياب
خرجت الفنانة اللبنانية داليدا خليل عن صمتها وردت لأول مرة على أنباء ارتباطها بالنجم المصري عمرو دياب، وقالت إن ما يجمعهما "علاقة خاصة جداً"، وقالت إن جملة "قمر بيروت هنا" التي كتبها عمرو دياب بعد تقديم حفله في لبنان يسأل عنها هو، وكشفت كواليس التعارف عليه في الساحل الشمالي.
وأضافت داليدا خليل في أول مداخلة هاتفية لها عبر برنامج تلفزيوني: عمرو دياب رجع النور على بيروت رغم الأحداث المؤلمة التي كان يمر بها الشعب اللبناني، وشخصيته كانت حلوه وهو مهضوم والستات كلها بتحبه وأنا من أشد المعجبين به.
وردت داليدا خليل، على تعليق عمرو دياب بعدما نشر فيديو عبر حسابه بموقع إنستغرام لحفله وكتب «قمر بيروت هنا» فهل كان يقصدها كونها حضرت حفله ورقصت على أنغام «يا أنا يا لأ»، قائلة: مش عارفه روحوا أسألوه هو.