انجيلا بشارة طليقة وائل كفوري تنشر فيديو له وتعلق: الهيئة كل شي معقول معو

وفي التفاصيل، نشرت أنجيلا عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، فيديو يوثق لحظة سقوط المطر، حيث ارفقته بأغنية وائل وعلقت عليه بالقول: "الهيئة كل شي معقول مع وائل".الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، حيث اعتبر البعض وكأنها توجه رسالة مبطنة لـ وائل كفوري برغبتها بالعودة اليه مجددا بعد طلاقهما، في حين رأى البعض الاخر انها تحاول التلميح لامور أخرى تتعلق بعلاقتهما، بالقول: "كل شي معقول معه".