أنغام تتحدث لأول مرة عن طفولتها القاسية.. هذا ما قالته

وفي التفاصيل، قالت أنغام خلال استضافتها في برنامج "ABtalks" ، أنها عاشت طفولة قاسية مع أم مقهورة، مستذكرة أصعب موقف عاشته في طفولتها، قائلة: "عمري ما أنسى أول مرة أبويا مد إيده على أمي، كنت بحب أبويا في طفولتي بشكل هستيري، وفاكرة إني لزقت في الحيط ورفضت أسلم عليه وهو خارج، وزعلت أوي على أمي".

وتابعت الفنانة المصرية: "حياتي في البيت وأنا صغيرة مكنتش عايشة في أسرة سعيدة وأنا طفلة وكانوا بيتعاملوا معايا على إني كائن فاهم، فكنت بشيل بدري حاجات مش عايزة أشيلها وأمي وأبويا اتجوزوا صغيرين فجزء من المعاناة في رأيي إني جئت طفل لأطفال".

وأضافت أنغام: "أمي كانت طفلة من جواها طفلة على الحياة ولم تختر الزيجة، أمي تجوزت في عمر الـ20 عاما، وعقلها مكنش لسه اكتمل لحمل المسؤولية، وذوقها في اختيار زوجها مكنش اكتمل، عملوا أسرة في سن صغير وهما مش فاهمين حاجة، فأنا جئت كطفل غلبان في وسط الاتنين اللي مش فاهمين حاجة ومش عارفين هما عايزين إيه ودي كانت مشكلة كبيرة".