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فن

سمية الخشاب تسخر من طلاق أحمد سعد بطريقة غير مباشرة

2023-08-30 | 03:19
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سمية الخشاب تسخر من طلاق أحمد سعد بطريقة غير مباشرة
سمية الخشاب تسخر من طلاق أحمد سعد بطريقة غير مباشرة

نشرت الفنانة سمية الخشاب على حسابها الخاص عبر منصة اكس، مقطع فيديو من مسلسلها الشهير "ريا وسكينة" ظهرت فيه وهي تقول: "يلهوي ليه؟"... وهو ما رآه متابعوها سخرية من خبر طلاق طليقها الفنان أحمد سعد من مصمّمة الأزياء علياء بسيوني.


وحصد الفيديو في أول عشر دقائق من نشره أكثر من تسعة آلاف مشاهدة، وحصل على مئات الإعجابات، مع تعليقات تؤكد سخرية سمية من طلاق أحمد وعلياء، حيث كتب متابعوها: "كنا منتظرين أول رد فعل منك"... وحذفت الخشاب الفيديو لاحقاً!
والجدير بالذكر، أن علياء بسيوني كانت قد كشفت عن طلاقها من الفنان المصري أحمد سعد، بعد زواج استمر أربع سنوات وإنجابهما فتاتين هما: علياء ومريم، مشيرةً إلى أنه كان قراراً نابعاً من أحمد سعد وليس منها.
 
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