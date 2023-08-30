راغب علامة في اول تعليق على اخبار هجرته الى امريكا: الزعامات بلبنان سرقونا

وقال راغب، في اتصال مع موقع "النهار"، انه بالفعل اشترى المزرعة، نافيا ما ورد عن تفكيره بالهجرة اذ قال:"الهجرة من بلدي الحبيب لبنان غير واردة، ولا أعلم سبب زجّ هذه العبارة من فترة إلى أخرى".

وتابع راغب: "الزعامات في لبنان سرقونا من خلال عملية احتيال لم تحصل في التاريخ، لذلك فإنّ الأملاك التي اشتريتها في الخارج هي ضمانة لي ولعائلتي". وتايع: "طبعاً سأزور المزرعة التي اشتريتها لولديّ

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