راغب علامة في اول تعليق على اخبار هجرته الى امريكا: الزعامات بلبنان سرقونا
علق الفنان اللبناني راغب علامة على الاخبار التي انتشرت امس عن هجرته الى الولايات المتحدة الامريكية بعد شرائه مزرعة كبيرة فيها.
وقال راغب، في اتصال مع موقع "النهار"، انه بالفعل اشترى المزرعة، نافيا ما ورد عن تفكيره بالهجرة اذ قال:"الهجرة من بلدي الحبيب لبنان غير واردة، ولا أعلم سبب زجّ هذه العبارة من فترة إلى أخرى".
وتابع راغب: "الزعامات في لبنان سرقونا من خلال عملية احتيال لم تحصل في التاريخ، لذلك فإنّ الأملاك التي اشتريتها في الخارج هي ضمانة لي ولعائلتي". وتايع: "طبعاً سأزور المزرعة التي اشتريتها لولديّ".