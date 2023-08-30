سامو زين يكشف لأول مرة عن ملامح ابنه من زوجته الثانية

وشارك سلمو زين مع متابعيه عبر "إنستغرام" صورتين جمعتاه بابنه محمد، ظهرا في احداهما وهما يستمتعان بوقتهما على الشاطئ.

وأرفق سامو الصورتين بتعليق جاء بما معناه: "أميري محمد أسامة الأبرص مو زين".

واضاف: "بارك الله فيك يا بني، فخور جدًا بك أنت العمود الفقري لي وكل شيء.. ابني حبيبي ونور عيوني.. الله يحفظك ويباركلي فيك ويجعلك سند لي بالدنيا.. ومن الذرية الصالحة".

وختم:" أول صورة بيني وبينك.. يا رب أشوفك أحسن الناس وفي أعلى شأن.. وتحقق كل أحلامك ويعطيك أيام حلوة وسعيدة تليق بقلبك الجميل".