الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فن

فنانة مصرية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لـ وعكة صحية ودخولها المستشفى

2023-08-30 | 05:21
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فنانة مصرية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لـ وعكة صحية ودخولها المستشفى
فنانة مصرية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لـ وعكة صحية ودخولها المستشفى


كشفت الفنانة المصرية هبة مجدي عن تفاصيل إصابتها بالتسمم الذي تعرضت له هي وابنتها "دهب" بعد تناولهما إحدى الوجبات السريعة من أحد المطاعم الشهيرة خلال لقاء صحافي لها.

وفي التفاصيل، قالت هبة: "الحمدلله عدت على خير أنا لا أول ولا آخر حد يطلب وجبات سريعة لكنه درس كبير لأن أنا وبنتي تعبنا جدًّا وكنت متنحة يومين وبترعش في المستشفى".
وأضافت: "أنا طباخة كويسة بس بنتي بتحب الفاست فود وصممت عليه وكان درس ليها لأنها تعبت جدًّا وخدنا حقن معملتش حاجة واضطرينا نروح المستشفى".
 
مقالات ذات صلة
فنانة مصرية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لـ وعكة صحية ودخولها المستشفى

فن و منوعات

فن

هبة مجدي

مصر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفاة بطل مسلسل “بائعة الورد” بعد صراع مع المرض
ديما قندلفت تظهر بملامح مختلفة والجمهور يعلق

اقرأ ايضا في فن

ظهور نادر لـ الابن الأصغر لمايكل جاكسون.. هكذا بدا
07:40

ظهور نادر لـ الابن الأصغر لمايكل جاكسون.. هكذا بدا

ظهر ابنا ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، برينس وشقيقه الأصغر بلانكيت في احتفال ذكرى عيد ميلاد والدهما الـ65.

07:40

ظهور نادر لـ الابن الأصغر لمايكل جاكسون.. هكذا بدا

ظهر ابنا ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، برينس وشقيقه الأصغر بلانكيت في احتفال ذكرى عيد ميلاد والدهما الـ65.

بملابس غريبة.. هكذا ظهرا جاستن بيبر وزوجته هايلي
07:40

بملابس غريبة.. هكذا ظهرا جاستن بيبر وزوجته هايلي

ظهر الثنائي، جاستن وهايلي بيبر، بأزياء غاية في الغرابة خلال جولتهما في مدينة نيويورك مؤخرا، حيث تعرضا لحملة سخرية وانتقادات.

07:40

بملابس غريبة.. هكذا ظهرا جاستن بيبر وزوجته هايلي

ظهر الثنائي، جاستن وهايلي بيبر، بأزياء غاية في الغرابة خلال جولتهما في مدينة نيويورك مؤخرا، حيث تعرضا لحملة سخرية وانتقادات.

بعد حفلها في مصر.. احالة سارة الزكريا الى التحقيق لهذا السبب
07:13

بعد حفلها في مصر.. احالة سارة الزكريا الى التحقيق لهذا السبب

أحال نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان مصطفى كامل، المغنية سارة زكريا للتحقيق بعد تصريحاتها خلال حفلها الأخير في الساحل الشمالي، التي اعتبرها البعض مهينة للشعب المصري.

07:13

بعد حفلها في مصر.. احالة سارة الزكريا الى التحقيق لهذا السبب

أحال نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان مصطفى كامل، المغنية سارة زكريا للتحقيق بعد تصريحاتها خلال حفلها الأخير في الساحل الشمالي، التي اعتبرها البعض مهينة للشعب المصري.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023