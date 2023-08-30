فنانة مصرية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لـ وعكة صحية ودخولها المستشفى
كشفت الفنانة المصرية هبة مجدي عن تفاصيل إصابتها بالتسمم الذي تعرضت له هي وابنتها "دهب" بعد تناولهما إحدى الوجبات السريعة من أحد المطاعم الشهيرة خلال لقاء صحافي لها.
وفي التفاصيل، قالت هبة: "الحمدلله عدت على خير أنا لا أول ولا آخر حد يطلب وجبات سريعة لكنه درس كبير لأن أنا وبنتي تعبنا جدًّا وكنت متنحة يومين وبترعش في المستشفى".
وأضافت: "أنا طباخة كويسة بس بنتي بتحب الفاست فود وصممت عليه وكان درس ليها لأنها تعبت جدًّا وخدنا حقن معملتش حاجة واضطرينا نروح المستشفى".