فنانة مصرية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لـ وعكة صحية ودخولها المستشفى

وفي التفاصيل، قالت هبة: "الحمدلله عدت على خير أنا لا أول ولا آخر حد يطلب وجبات سريعة لكنه درس كبير لأن أنا وبنتي تعبنا جدًّا وكنت متنحة يومين وبترعش في المستشفى".وأضافت: "أنا طباخة كويسة بس بنتي بتحب الفاست فود وصممت عليه وكان درس ليها لأنها تعبت جدًّا وخدنا حقن معملتش حاجة واضطرينا نروح المستشفى".