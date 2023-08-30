بعد حفلها في مصر.. احالة سارة الزكريا الى التحقيق لهذا السبب

وفي التفاصيل، صدر بيان عن نقابة المهن الموسيقية منع فيه التعامل مع الفنانة سارة زكريا، وذلك لحين مثولها أمام الشؤون القانونية في النقابة.

وجاء قرار النقابة بعد الجدل الذي أثارته سارة زكريا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال حفلها الأخير في الساحل الشمالي الى جانب مطرب المهرجانات حسن شاكوش، حيث استخدمت عبارات اعتبرها البعض بذيئة فضلاً عن كونها مسيئة للجمهور المصري.

وقالت سارة زكريا: "كلب ابن ستين كلب، لو فاكر يا حياتي بعدك وجعنا امسك بدراعنا، هم كلهم هنا بيضربوا برشام ولا ايه؟".

من جانبه، استغرب مدير أعمال الفنانة سارة زكريا حسين كسيرة، في تصريحات صحفية، الهجوم الذي تعرضت له الأخيرة، اذ أنها كانت تمازح الجمهور.