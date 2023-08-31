ظهور لافت لـ ابن ميريام فارس و العاملة المنزلية يتصدر الترند

وفي التفاصيل، نشرت ميريام على حسابها عبر انستغرام مقطع فيديو كشفت خلاله عن الخطوات الراقصة للتحدي.
وكان لافتا ظهور "ديف"، ابن ميريام، وهو يستخدم الفلتر الخاص بالرقصة بالاضافة الى ظهور العاملة المنزلية التي تعمل في منزلها.
وارفقت ميريام الفيديو بتعليق جاء فيه: "اجتمعوا مع عائلتكم وأصدقائكم.. وهيا بنا نزلزلها من خلال استخدام الفلتر الجديد".
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لا يزال مسلسل "كريستال" يلقى اهتمام عدد كبير من المشاهدين، الذين يتابعون حلقاته وينتظرون بشوق لمعرفة ما تخبئه الحلقات المقبلة من احداث.
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