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فن

فاليري ابو شقرا تكشف عن حملها بمولودها الثالث: نعمة جديدة على الطريق

2023-08-31 | 03:54
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فاليري ابو شقرا تكشف عن حملها بمولودها الثالث: نعمة جديدة على الطريق
فاليري ابو شقرا تكشف عن حملها بمولودها الثالث: نعمة جديدة على الطريق

أعلنت ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة فاليري ابو شقرا، عن حملها للمرة الثانية وانتظارها لطفلها الثالث، معبرة عن سعادتها الشديدة ومؤكدة ان هذه نعمة من الله.

وفي التفاصيل، نشرت فاليري على حسابها عبر انستغرام، صورتين ظهرت فيهما برفقة ابنتيها التوأم، بينما كانت تحتضنهما وتضع يدها على بطنها المنتفخ، بدلالة على حملها، اذ ارفقت الصور بتعليق باللغة الانكليزية قالت فيه: "عندما تصبح الحياة صعبة.. يجد الله دائما طريقة للاستمرار"، مضيفة "نعمة جديدة على الطريق".
وبعد إعلان فاليري هذا الخبر السعيد، تلقت عدد كبير من رسائل التهنئة، من زميلات لها في الوسط الفني، أبرزهم سينتيا صموئيل، رواد عليو، أمل بوشوشة، ياسمينا زيتون وغيرهن، متمنين لها ولادة سليمة وأن تكون بصحة وعافية هي وطفلها المنتظر.
الجدير ذكره أن فاليري لم تكشف أي تفاصيل لها علاقة بحملها، ولا في أي شهر من الحمل ولا حتى جنس المولود، ما ترك المتابعين في حيرة وفضول لمعرفة ما إذا كان المولود المنتظر ذكر أم أنثى.
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