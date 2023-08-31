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فن

مقربون من احمد سعد يكشفون سبب طلاقه من علياء بسيوني

2023-08-31 | 04:53
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مقربون من احمد سعد يكشفون سبب طلاقه من علياء بسيوني
مقربون من احمد سعد يكشفون سبب طلاقه من علياء بسيوني

تصدر اسم الفنان المصري احمد سعد وزوجته مصمّمة الأزياء علياء بسيوني، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد أن اعلنت الاخيرة طلاقها منه بعد زواج استمر عامين، وذلك في منشور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام.

الجديد في القضية هو ما أكده عدد كبير من المقربين من سعد حول أسباب الطلاق، اذ لفتوا الى أن الخلافات الأسرية التي اشتدت بين الزوجين خلال الشهر الذي سبق ولادة ابنته الثانية، أدت إلى انفصالهما وهجوم طليقته عليه بشكل عنيف.
وفي حديث لـ"لها"، أكد مقرّبون من سعد أن انشغاله في حفلاته الأخيرة بين جدّة والساحل الشمالي كانت المسمار الأخير في علاقتهما الزوجية، خصوصا بعد تعرّض مولودته الجديدة لحادث في الوقت الذي كان فيه أحمد سعد يحيي حفلاً في الساحل الشمالي، ولم يعُد للاطمئنان على ابنته، بل سافر إلى جدّة لإحياء حفل "ليلة الدموع".
هذا وكانت علياء كتبت عبر خاصية القصص المصورة على "إنستغرام": "الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناءً على رغبته... حابة أشكر أحمد جداً على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ وحابة أقوله شكراً على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة، اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تماماً وحاولت وعدّيت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي".
وتابعت: "وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابه إنه ينتهي... شكراً على توقيتك الجميل وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجات وبعدها شغلك... أكبر شكر على المقلب اللي أنا أخدته في العلاقة دي واللي كنت فاهمة إن ليها قيمة ببني وبضحي وبتنازل عشانها وأنت طلعتها ولا تسوى وربنا معايا أنا وبناتي في اللي جاي وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت".
 
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