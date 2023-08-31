الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلادها وبساطة قالب الحلوى حديث المتابعين

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A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)
A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)
لا يزال مسلسل "كريستال" يلقى اهتمام عدد كبير من المشاهدين، الذين يتابعون حلقاته وينتظرون بشوق لمعرفة ما تخبئه الحلقات المقبلة من احداث.
خضعت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق الأسبوع الفائت لجلسة تصوير جديدة لها في العاصمة بيروت، عاصمة الموضة والجمال.
اعلن نقيب المهن الموسيقية في مصر، الفنان مصطفى كامل، اتخاذه إجراءات قانونية بحق مطربَي المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا، على خلفية غنائهما أغنية مسيئة للمرأة.