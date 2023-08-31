الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلادها وبساطة قالب الحلوى حديث المتابعين

وقد وثقت الملكة رانيا أجواء الاحتفال في مجموعة صور ومقاطع فيديو نشرتها على حسابها عبر انستغرام، أظهرت جانبا من احتفال سيدات مطبخ فريال بعيد ميلادها، بقالب حلوى بيتي من إعدادهن.وأرفقت الملكة رانيا الصور بالتعليق التالي: "ما في أحلى من إني أكون بينكم.. شكرا لأم محمد والسيدات الي التقيتهم اليوم في مطبخ فريال الإنتاجي في قرية حور. أحلى استقبال، ومثال مميز على دعم النساء لبعضهن".الجدير ذكره أن زيارة الملكة لمطبخ فريال جاءت حرصاً منها على دعم الأفكار التي تسعى لتمكين المرأة اقتصادياً وتحسين حياة سيدات المجتمعات المحلية.