بسمة وهبة لـ أحمد سعد: نجوميتك زادت بفضل زوجتك!

وفي التفاصيل، وخلال الحلقة الماضية من برنامجها التلفزيوني "90 دقيقة"، أعادت بسمة وهبة بث التدوينة التي نشرتها مصممة الأزياء علياء بسيوني عبر خاصية الستوري على حسابها عبر إنستغرام، وأعلنت فيها طلاقها من احمد سعد بناء على رغبته، حيث وصفت بسمة التدوينة بـ"القاسية جداً"، قائلة: "المرأة لا تفعل ذلك، إلا في حال قام أحدهم بإشعال النار في جسدها أو في قلبها"، كما تمنت عودة المياه إلى مجاريها بين الثنائي، إذ لم يدم على زواجهما أكثر من عامين.وتابعت بسمة وهبة: "نصيحتي ليست فقط لـ أحمد سعد، بل لكل رجل وقفت إلى جانبه امرأة، احذر أن تغدر بها أو تخونها أو تتخلى عنها عندما تحقق النجاح والمكاسب"، كاشفةً عن أنّ عدداً كبيراً من الفنانين قاموا بذلك وبعد فترة تراجعت نجوميتهم.وقالت وهبة إن "الشهرة والمال والنجومية من الضروري أن تغير الإنسان، وأنت معروف منذ زمن، ولكن، لا تنكر أن نجوميتك زادت واختلفت بفضل الله عز وجل ثم بفضل زوجتك علياء، التي نظمت لك حياتك المادية والشخصية".هذا وأشارت الإعلامية المصرية إلى دور علياء البسيوني في حياته، واهتمامها بأناقته وإطلالاته، قائلة "الناس كلها أصبحت تتحدث عن شياكتك وستايل لبسك لأن ذوقك بقى أعلى مما كان عليه الوضع في الماضي".