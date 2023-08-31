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فن

مصطفى كامل يتخذ إجراءات قانونية بحق عمر كمال وحمو بيكا: فرصهما انتهت

2023-08-31 | 05:26
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مصطفى كامل يتخذ إجراءات قانونية بحق عمر كمال وحمو بيكا: فرصهما انتهت
مصطفى كامل يتخذ إجراءات قانونية بحق عمر كمال وحمو بيكا: فرصهما انتهت

اعلن نقيب المهن الموسيقية في مصر، الفنان مصطفى كامل، اتخاذه إجراءات قانونية بحق مطربَي المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا، على خلفية غنائهما أغنية مسيئة للمرأة.

وفي تصريحات تلفزيونية، قال مصطفى كامل إن كل من حمو بيكا وعمر كمال زارا النقابة وقاما بسداد غرامة قدرها 50 ألف جنيه مصري، اي ما ياقرب 1600 دولار أميركي، كما أنهما وقعا على عقوبة لمدة أسبوع، تبدأ اعتباراً من يوم 2 ايلول المقبل.
وأشار نقيب الموسيقيين المصري إلى أنه قدّم لهما فرصة كبيرة جداً ولم يحترماها بالشكل المطلوب، مضيفاً: "فرصهما انتهت وسأقوم بشطب اسميهما من النقابة دون تردد حال كررا الخطأ".
وتابع: "احنا ادينا لمطربي المهرجانات فرصة عشان يقوموا نفسهم واحترموها.. بس لما لقوا نفسهم بيقعوا رجعوا تاني للاساءة. فرصهم خلصت من عندي. ولو كرروا الخطأ ح يشوفو وجهي التاني اللي لا رجعة فيه"، مشيرا بالمقابل الى أن اعتذار عمرو كمال منه، بعد صدور قرار استدعائهما للتحقيق لم يغير شيئا وغير مقبول، لأنه لم يحترم الاتفاق المبني على عدم الإساءة للطفل والمرأة المصرية وأخلّ به.
 
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